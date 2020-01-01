СБУ выявила коррупционера в академии наук
Служба безопасности Украины выявила коррупционеров в руководстве одного из институтов Национальной академии наук. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
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Как выяснили правоохранители, заместитель директора одного из институтов академии, доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя за разрешение на аренду нежилого помещения Института электродинамики НАНУ в центре Киева.
СБУ задокументировала получение первой части аванса и задержала фигуранта при получении второй части неправомерной выгоды. По предварительной договоренности коммерсант должен был в дальнейшем платить академику 50 тысяч гривен ежеквартально, пока действует договор аренды, заключенный в нарушение закона.
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Сейчас решается вопрос уведомления задержанного о подозрении, избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.
Напомним, руководителей Дунайского пароходства подозревают в госизмене. Чиновники пытались украсть имущества на 2 миллиарда и нанести урон обороноспособности страны.