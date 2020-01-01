Доктор технических наук за деньги обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики.

Служба безопасности Украины разоблачила на взяточничестве заместителя директора одного из институтов Национальной академии наук (НАН). Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 10 марта.

"Установлено, что доктор технических наук требовал деньги от частного предпринимателя. За это он обещал предоставить в аренду нежилое помещение Института электродинамики НАН Украины в одном из центральных районов столицы", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали получение чиновником первой части аванса и задержали его в рабочем кабинете во время получения второй части денег. Затем коммерсант должен был платить 50 тысяч гривен ежеквартально в течение действия длительного договора аренды, заключенного вопреки требованиям действующего законодательства.

В рамках уголовного производства по статье о взяточничестве (ч.3 ст.368 УК Украины) проводятся обыски по месту работы чиновника в Шевченковском районе. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержан на взятке замдиректора института НАН Украины

Ранее сообщалось, что президент Академии аграрных наук взял взятку внедорожником. Взамен он должен был поспособствовать зачислению определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков.

В Киеве проректор требовал за вступление в университет 220 тысяч

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet