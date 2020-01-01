Мошенники обманывали киевлян под видом продажи квартир

Они придумали хитрую преступную "схему".

В Киеве правоохранители предъявили 43-летнему уроженцу Винницкой области подозрение по факту завладения мошенническим путем деньгами в больших размерах. Он обманывал граждан под видом продажи квартир, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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По версии следствия, подозреваемый арендовал в Киеве квартиры посуточно. Потенциальным покупателям он говорил, что квартира принадлежит ему, но находится под арестом за задолженность по коммунальным услугам. В связи с этим он заявлял, что готов продать жилье за половину его рыночной стоимости.

Далее фигурант организовывал встречу покупателя с государственным исполнителем, у которого в производстве якобы находится дело по продаже указанной квартиры за долги.

Злоумышленники таким образом обманули женщину, которая хотела купить квартиру на проспекте Героев Сталинграда. Она передала мошенникам 430 тысяч гривен.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Следствие продолжается.

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Ранее в Киеве супруги-мошенники с целью завладения квартирой по ул. Санаторной в Дарницком районе, пользуясь тем, что её владелец находился за границей, подделали его паспорт и при помощи подставного лица заключили договор купли-продажи.