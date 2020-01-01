В Киеве увеличивается число новых случаев COVID

Болеют более 43 тысяч киевлян.

В Киеве вчера, 10 марта, выявили 853 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это примерно на 200 случаев заражения больше, чем за предыдущие сутки.

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Среди заразившихся вчера: 457 женщин в возрасте от 19 до 87 лет, 347 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также 49 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Деснянском (+132), Днепровском (+128) и Дарницком (+126) районах.

Состояние здоровья 129 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

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С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 144 014 случаев коронавируса. Выздоровели 97 220 человек (534 – за минувшие сутки), а 2 834 – умерли (25 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 43 960 человек.

Напомним, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 11 марта 2021 года было подтверждено 1 425 522 случая СOVID-19. Выздоровели 1 210 246 человек, а 27 685 человек – умерли.