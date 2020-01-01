В Киеве провели спецоперацию против наркоторговцев

В преступной группировке было девять человек.

В Киеве правоохранители в ходе спецоперации задержали группу лиц за сбыт особо опасных наркотиков и психотропных веществ. Об этом проинформировал Отдел коммуникации столичной полиции.

Читай также: В Киев в детских игрушках доставляли кокаин

По версии следствия, в преступную группу входило девять человек. Среди них – шесть жителей Киева, жители АР Крым, Кропивницкого и Полтавской области. У каждого из них была своя роль в банде (организатор, поставщики, сбытчики).

По данному факту уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Правоохранители задержали всех членов этой преступной группировки.

Читай также: Сотрудника полиции задержали при продаже наркотиков

Было проведено 13 обысков, изъято большое количество наркотиков и психотропных веществ, а также 250 тысяч гривен. Все запрещенные вещества направили на экспертизу. Следствие продолжается.

Ранее в Киеве правоохранители задержали капитана полиции, который, как оказалось, торговал наркотиками. У него изъяли кокаин и экстази.