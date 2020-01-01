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В Киеве провели спецоперацию против наркоторговцев

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В преступной группировке было девять человек.
Фото с места обыска
Фото с места обыска
npu.gov.ua

В Киеве правоохранители в ходе спецоперации задержали группу лиц за сбыт особо опасных наркотиков и психотропных веществ. Об этом проинформировал Отдел коммуникации столичной полиции.

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По версии следствия, в преступную группу входило девять человек. Среди них – шесть жителей Киева, жители АР Крым, Кропивницкого и Полтавской области. У каждого из них была своя роль в банде (организатор, поставщики, сбытчики).

По данному факту уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Правоохранители задержали всех членов этой преступной группировки.

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Было проведено 13 обысков, изъято большое количество наркотиков и психотропных веществ, а также 250 тысяч гривен. Все запрещенные вещества направили на экспертизу. Следствие продолжается.

Ранее в Киеве правоохранители задержали капитана полиции, который, как оказалось, торговал наркотиками. У него изъяли кокаин и экстази.

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Теги: Киев, банда, наркотики, спецоперация, уголовное производство
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