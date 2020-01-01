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На Броварском проспекте пожар, пламя быстро распространяется

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Огонь охватил несколько деревянных домов.
Место происшествия
Место происшествия
facebook.com/MNS.GOV.UA/

Сегодня днем, 11 марта, в двухэтажном здании на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева произошел пожар, который охватил несколько соседних зданий. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сообщение о пожаре на Броварском проспекте оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве получил в 13:56. На место происшествия немедленно направили 26 спасателей и 6 единиц спецтехники.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит двухэтажное здание. Огонь перекинулся на рядом расположенные здания.

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На момент написания этой новости бойцы ГСЧС продолжали тушить огонь. Есть ли пострадавшие – пока не известно.

Напомним, в феврале текущего года в Харькове в частном доме престарелых произошел пожар. Погибли 16 человек. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.

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Теги: Киев, пожар, ГСЧС, спасатели, дом
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