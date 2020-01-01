На Броварском проспекте пожар, пламя быстро распространяется

Огонь охватил несколько деревянных домов.

Сегодня днем, 11 марта, в двухэтажном здании на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева произошел пожар, который охватил несколько соседних зданий. Об этом в Facebook проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

Читай также: Пожар в “Эпицентре“: Поджигатель назвал свой мотив

Сообщение о пожаре на Броварском проспекте оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве получил в 13:56. На место происшествия немедленно направили 26 спасателей и 6 единиц спецтехники.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит двухэтажное здание. Огонь перекинулся на рядом расположенные здания.

Читай также: Известна реакция главы сети “Эпицентр“ на пожар в Первомайском

На момент написания этой новости бойцы ГСЧС продолжали тушить огонь. Есть ли пострадавшие – пока не известно.

Напомним, в феврале текущего года в Харькове в частном доме престарелых произошел пожар. Погибли 16 человек. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности.