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В Киеве поймали грабителя, который специализировался на детях

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Мужчина систематически грабил детей по пути из школы.
В Киеве поймали грабителя, который специализировался на детях
© kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве поймали грабителя, который специализировался на детях
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В Соломенском районе Киева полицейские задержали мужчину, который систематически грабил школьников. Как сообщает пресс-служба полиции, злоумышленник подстерегал детей, которые возвращались домой из школы, и отбирал у них мобильные телефоны.

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Полицейские приступили к расследованию деяний данного гражданина после того, как в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от киевлянки. Женщина пожаловалась, что на проспекте Валерия Лобановского неизвестный отобрал мобильный телефон у ее 10-летней дочери.

“Получив приметы злоумышленника, мы немедленно начали его поиски и неподалеку от места совершения преступления заметили мужчину, похожего по описанию. Незнакомца остановили для проверки и в ходе поверхностного осмотра обнаружили у него гаджет, который принадлежал потерпевшей“, - рассказали в полиции.

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Мужчину задержали. Как выяснилось вскоре, 44-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и является подозреваемым по аналогичным преступлениям в Голосеевском районе Киева.

Кроме того, полицейские установили, что именно этот гражданин причастен к совершению грабежа в Соломенском районе в конце февраля. Тогда возле школы на улице Янгеля неизвестный подстерег девочку 2011 года рождения и отобрал у нее мобильный телефон.

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Сейчас задержанному уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Кривом Роге мужчина ограбил 11-летнюю девочку. Злоумышленник силой отобрал у ребенка ценное имущество.

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Теги: грабеж, Киев, ребенок, рецидивист
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