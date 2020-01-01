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В Киеве утром горел дом престарелых

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Спасатели эвакуировали 80 человек.
Место происшествия
Место происшествия
dsns.gov.ua

В Киеве сегодня утром, 12 марта, произошел пожар в доме престарелых “Серебряный век“ по улице Лесозащитная, 11-б в Подольском районе. Из здания эвакуировали 80 человек, проинформировала пресс-служба ГСЧС Украины.

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Сообщение о пожаре в доме престарелых в Подольском районе столицы получили в 5:51. На место происшествия немедленно направили 35 бойцов ГСЧС и 8 единиц основной и специальной техники.

Оказалось, что горит крыша трехэтажного дома. В момент возгорания в доме престарелых находились 65 человек пожилого возраста и 15 сотрудников.

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В 6:55 пожар локализовали, а в 7:17 – полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, в конце января в Харькове произошел пожар в частном доме престарелых. Погибли 15 человек. По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности. Полиция задержала четырех подозреваемых.

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Теги: Киев, дом престарелых, пожар, ГСЧС
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