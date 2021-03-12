Били и прижигали гениталии: В Киеве обезвредили банду похитителей

Преступники действовали с особой жестокостью.

В Киеве правоохранители обезвредили банду, которая похищала людей, а также занималась разбоем и вымогательством. Как сообщает Офис Генерального прокурора, фигурантам уже вручили подозрения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

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К настоящему моменту известно, что трое иностранных граждан в начале февраля похитили в Киеве другого иностранца. Его держали в гараже, били и пытали, в частности нанося ожоги на конечности и половые органы. Целью экзекуции были 40 тыс долларов США, которые от него требовали злоумышленники.

После того, как бандиты всё же получили желаемое, они стали требовать уже 100 тыс долларов, угрожая снова применить насилие.

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В настоящее время двое подозреваемых по решению суда отправлены под арест без права внесения залога. Мера пресечения для третьего участника банды сейчас определяется.

Напомним, в Виннице банда за счет бюджетных денег финансировала криминалитет. Уголовное дело открыто по статье за мошенничество.