В Киеве выявили 896 новых случаев COVID-19

Болеют 44 405 киевлян.

В Киеве вчера, 11 марта, выявили 896 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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За минувшие сутки 428 киевлян сумели выздороветь от коронавируса. 23 человека умерли от осложнений.

Всего с начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 144 910 случаев СOVID-19. Выздоровели 97 648 человек, а 2 857 человек – умерли. Продолжали болеть 44 405 киевлян. Подозрение на заражение у 164 453 человек.

Чаще всего заражаются жители Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов. Реже всего – жители Печерского района.

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Напомним, что с 24 февраля в Украине проходит вакцинация от коронавируса. По состоянию на 12 марта привили более 38 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 1 438 468 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 214 876 человек, а 27 915 человек – умерли.