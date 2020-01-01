Кличко попросил бизнес сделать сегодня короткий день для киевлян

В столице ожидают резкое ухудшение погоды, что чревато в том числе пробками на дорогах.

В пятницу, 12 марта, в Киеве и окрестностях ожидается резкое ухудшение погодных условий. В этой связи столичные власти просят бизнес по возможности устроить своим работникам короткий день сегодня. Соответствующее обращение распространила пресс-служба мэра Виталия Кличко.

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“Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день. Чтобы на дорогах не было больших пробок. И чтобы развести во времени нагрузку на общественный транспорт столицы, в работе которого могут быть перебои из-за непогоды“, - просит столичный градоначальник.

Как отметил Виталий Кличко, сегодня во второй половине дня в Киеве ожидается сильный ветер, снижение температуры, возможен снегопад. По этой причине власти просят горожан по возможности оставаться дома, если в ином нет необходимости.

Напомним, ранее синоптики анонсировали ухудшение погоды в Украине. В ряде регионов ожидают дожди, мокрый снег и даже метели.