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В больницах Киева антирекорд по количеству больных с СOVID

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Особенно много больных в тяжелом состоянии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В больницах Киева сейчас лечатся больше всего больных с коронавирусом за все время пандемии. Такое заявление сегодня во время брифинга сделал мэр Виталий Кличко.

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В частности, по состоянию на утро 12 марта 2021 года в больницах столицы было 2 548 больных с коронавирусом. Из них 14 детей. 1 689 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получали 1 978 больных. К аппаратам ИВЛ были подключены 38 человек.

Заполненность коек для больных с коронавирусом в Киеве достигла 57%.

Кличко обратил внимание на то, что в больницах столицы стало больше больных с коронавирусом в тяжелом состоянии и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

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Напомним, что вчера, 11 марта, в Киеве выявили 896 новых случаев COVID-19. Выздоровели 428 киевлян, а 23 - умерли от осложнений.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 144 910 случаев СOVID-19. Выздоровели 97 648 человек, а 2 857 человек – умерли. Продолжали болеть 44 405 киевлян.

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Теги: Киев, больницы, Виталий Кличко, коронавирус, пациенты, СOVID-19
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