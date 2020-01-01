В Киеве ограничат работу трех станций метро: Когда и почему?

Ограничения планируют ввести в воскресенье, 14 марта.

Вечером в это воскресенье, 14 марта, в Киеве будет ограничена работа метро.

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Об этом сообщает Киевский метрополитен.

После 18:30 ограничат вход на три станции – Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого. Такие меры связаны с проведением на НСК Олимпийский футбольного поединка, который начнется в 17:00 и продлится 90 минут.

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Матч состоится между донецким Шахтером и черниговской Десной. Изменить работу метро предлагают для более безопасного передвижения пассажиров. Уточняется, что закрывать станции не будут, просто хотят избежать массового скопления народа на платформах.

Напомним, ранее мы писали, что киевские школы из-за COVID снова начали закрывать на карантин.

