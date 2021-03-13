Сегодня – 60 лет Куреневской трагедии в Киеве

Во время трагедии, по неофициальным данным, погибло около полутора тысяч человек. От имени Зеленского к памятному кресту установили корзину цветов.

В этот день, 60 лет назад, в Киеве, произошла Куреневская трагедия - одна из крупнейших техногенных катастроф того времени, которая привела к многочисленным жертвам.

13 марта 1961 года селевой поток из Бабьего Яра сквозь прорванную дамбу затопил Куреневку. За пару дней до этого через дамбу переливались струйки воды, которые становились все сильнее, однако меры для срочного укрепления дамбы или эвакуации людей из опасной зоны предприняты не были.

В итоге утром 13 марта дамбу прорвало, и масса жидкой пульпы хлынула вниз. Начальная высота вала достигала 14 метров, ширина в створе Кирилловская церковь - примерно 14 метров, а скорость - 5 метров в секунду. В 9:30 пульпа достигла Куреневки и залила площадь около 30 гектаров.

Поток переворачивал и сносил автомобили, автобусы, трамваи, валил столбы электрических сетей, рвал провода. Один из автобусов столкнулся с грузовиком и загорелся.

Пульпа практически полностью уничтожила трамвайное депо им. Красина, несколько десятков его работников погибли.

Официальные власти замалчивали о последствиях Куреневской трагедии, реальные цифры погибших так и не были названы - объявили только о гибели 145 человек, тогда как по неофициальным данным во время трагедии погибло около полутора тысяч человек. Катастрофа уничтожила 22 частных одноэтажных дома, 5 двухэтажных, 12 одноэтажных домов, два общежития.

Сегодня же, в 60 годовщину Куреневской трагедии от имени президента Украины Владимира Зеленского в память о погибших киевлянах установлено корзину цветов к памятному кресту на ул. Елены Телиги в столице.

Куреневский потоп. Годовщина трагедии в Киеве

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