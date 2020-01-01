В Киеве за сутки выросло количество COVID-пациентов

Также зафиксировано больше летальных случаев от коронавируса.

Обновлена статистика заболеваемости коронавирусом в Киеве на утро 13 марта t.me/vitaliy_klitschko

За минувшие сутки, 12 марта в Киеве подтверждено 1049 случаев заражения COVID-19.

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Об этом сообщается в Телеграм-канале мэра столицы Виталия Кличко.

Это больше, чем днем ранее, когда фиксировалось 896 случаев заболевания. Также зарегистрировано больше летальных случаев от осложнений болезни – 24, ранее – 23. За сутки госпитализировали 114 пациентов.

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Дарницком районе – 234, в Днепровском – 138, в Оболонском – 132. В частности, заразилось:

599 женщин, возрастом от 18 до 86 лет;

385 мужчин, возрастом от 18 до 90 лет;

34 девочки, возрастом от 2 до 17 лет;

31 мальчик, возрастом от 1 до 17 лет.

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За весь период пандемии коронавирусом заболело 145 959 жителей столицы. При этом 98 028 человек побороло болезнь, из них 380 – за последние сутки. В целом скончался 2881 человек, 24 – за минувший день.

Напомним, ранее мы писали, что в больницах Киева антирекорд по количеству больных с СOVID.

