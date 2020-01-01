В Киеве за сутки более тысячи случаев COVID-19

За пятницу в столице коронавирусом заболело в несколько раз больше людей, чем выздоровело.

В Киеве 1049 человек новых случаев заражения

За минувшие сутки в Киеве COVID-19 выявили у 1049 человек, а выздоровели от болезни – 380. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в пятницу было подтверждено 1 049 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончалось, 114 человек госпитализировали и 380 выздоровели.

Он также напомнил, что с начала эпидемии в столице выявили 145 959 случаев заражения, 2881 человек умер, а выздоровело 98 028 пациентов.

Детали

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

599 женщин в возрасте от 18 до 86 лет

385 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет

34 девочки от 2 до 17 лет и 31 мальчик от 1 до 17 лет

Напомним, накануне в Украине был зафиксирован максимальный суточный прирост числа больных с начала года. При этом привито за день было на четыре тысячи меньше, человек, чем заболело.

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