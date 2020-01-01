В Киеве эвакуатор увез авто неправильно припарковавшегося “слуги”

Инцидент произошел у места проведения съезда партии СН.

В Киеве эвакуировали за нарушение авто “слуги” Александра Куницкого.

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Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент произошел возле конференц-центра Паркового, где 13 марта проходил съезд фракции Слуга народа. Куницкий приехал на мероприятие и неправильно припарковался.

На Парковой дороге за нарушения был эвакуирован автомобиль Ниссан. На этом авто приехал известный блогер, который также является нардепом, Александр Куницкий. Видимо, следующий законопроект Александра будет посвящен отмене эвакуаций, - сказано в сообщении.

Также Телеграм-канал Политика страны добавил, что депутаты, приехавшие на съезд, массово парковались в запрещенных местах.

Если бы Кличко отправил туда эвакуаторы, был бы хороший улов, - отметили авторы публикации.

Напомним, ранее мы писали, что избран новый состав Совета судей.