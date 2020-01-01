В Киеве от коронавируса умерли 16 человек за сутки
Всего за сутки выявлено 439 новых случаев заболевания.
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал очередную статистику по коронавирусу в столице.
По его данным, за сутки зарегистрировано 439 новых подтвержденных случаев заболевания (всего 146398). Среди них
- 268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
- 147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет
- 14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчик от 11 месяцев до 17 лет
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Также за сутки - 16 летальных случаев от вируса (всего 2897).
34 пациента госпитализировали, 337 уже преодолели коронавирус (всего 98365)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82).
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом.
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