В Киеве от коронавируса умерли 16 человек за сутки

Всего за сутки выявлено 439 новых случаев заболевания.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал очередную статистику по коронавирусу в столице.

По его данным, за сутки зарегистрировано 439 новых подтвержденных случаев заболевания (всего 146398). Среди них

268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет

14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчик от 11 месяцев до 17 лет

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Также за сутки - 16 летальных случаев от вируса (всего 2897).

34 пациента госпитализировали, 337 уже преодолели коронавирус (всего 98365)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом.