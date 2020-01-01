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В Киеве от коронавируса умерли 16 человек за сутки

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Всего за сутки выявлено 439 новых случаев заболевания.
В Киеве от коронавируса умерли 16 человек за сутки
t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал очередную статистику по коронавирусу в столице. 

По его данным, за сутки зарегистрировано 439 новых подтвержденных случаев заболевания (всего 146398). Среди них

  • 268 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
  • 147 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет
  • 14 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчик от 11 месяцев до 17 лет

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Также за сутки - 16 летальных случаев от вируса (всего 2897).

34 пациента госпитализировали, 337 уже преодолели коронавирус (всего 98365)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Деснянском (103), Днепровском (88) и в Дарницком (82).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 9012 новых случаев заражения коронавирусом.

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Теги: коронавирус, Киев
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