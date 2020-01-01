Нардепа Дубинского сняли с руководящей должности партии Слуги народа

Киевскую облорганизацию СН он больше не возглавляет.

Киевская областная организация партии Слуга народа сняла Александра Дубинского с должности главы ячейки. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на свои источники в руководстве партии.

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Решение о снятии было принято на заседании облорганизации в воскресенье, 14 марта. Самого Дубинского на заседании не было. Новым руководителем киевской областной ячейки партии стал нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец.

Собеседник уточнил, что после снятия Дубинского с должности автоматически прекращаются его полномочия как члена Национального совета громад, куда его утвердил съезд партии.

При этом Дубинский пока остается членом партии, однако решение об его исключении должно быть принято в ближайшее время, добавил собеседник.

Сам Дубинский заявил в Telegram о непризнании результатов этого заседания, назвав их мошенническими. По его словам, “киевская областная организация СН проведет внеочередное заседание в 12:00“, на котором, в частности, “выразит ему доверие“.

Напомним, ранее сообщалось, что Разумков не вошел в политсовет партии Слуга народа.