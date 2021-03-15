В Киеве пьяный водитель устроил ДТП: Двое погибших

Мужчина ехал на внедорожнике и врезался в легковушку.

В Киеве пьяный водитель устроил смертельное ДТП. В результате аварии два человека скончались на месте. Подробности передает пресс-служба полиции.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в понедельник, 15 марта, в Деснянском районе. Предварительно полиция установила, что водитель внедорожника во время движения не справился с управлением и столкнулся с иномаркой, которая остановилась на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель легкового автомобиля и пассажирка погибли на месте ДТП. Что касается мужчины 1992 года рождения, который находился за рулем внедорожника, ему удалось выжить. Правоохранители установили, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото с места аварии Нацполиция

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Водителя задержали. По факту случившегося полиция открыла уголовное производство. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством на 3 года. Правоохранители продолжают выяснять причины и обстоятельства случившегося.

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