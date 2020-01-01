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За воскресенье от COVID умерли 20 киевлян

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Количество погибших от инфекции в Киеве приближается к 3 тысячам.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Черновицкая ОГА / Фейсбук

За прошедшие сутки в Киеве выявили 313 случаев заболевания коронавирусом. В целом с начала эпидемии – всего 146 711 случаев. Об этом сообщает мэр Виталий Кличко в своем Телеграм.

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Среди новых зараженных:

  • 169 женщин в возрасте от 18 до 91 лет;
  • 127 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 6 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 17 лет.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком (93), Деснянском (67) и Святошинском (29) районах города.

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В течение суток 41 человек был госпитализирован. Зафиксировано 20 летальных случаев от вируса (всего с начала эпидемии – 2 917).

За вчерашний день врачи признали здоровыми 816 пациентов, преодолевших коронавирус. С начала эпидемии переболели уже 99 181 киевлян.

Кличко / Телеграм

Напомним, в целом по Украине за воскресенье, 14 марта, подтвердили 6 792 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине выявили 1 467 548 случаев СOVID-19, выздоровели 1 226 007 человек, 28 433 человек умерли.

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Теги: коронавирус, Киев, Кличко
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