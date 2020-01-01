В Киеве произошел пожар в COVID-больнице

Возгорание началось в реанимационном отделении.

Сегодня, 15 марта, в Дарницком районе Киева произошел пожар в городской больнице №1 на Харьковском шоссе, 121. Жертв и пострадавших нет, проинформировала пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.

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Сообщение о пожаре в городской больнице №1 получили в 14:34. На место происшествия немедленно направили 25 бойцов ГСЧС и 6 единиц основной и специальной техники.

Оказалось, что на 3-м этаже трехэтажного здания в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственных принадлежностей.

В 15:11 огонь локализовали, а в 15:21 – полностью ликвидировали. Пожар сопровождался сильным задымлением. Больных с коронавирусом из помещений интенсивной терапии не эвакуировали, так как это не позволяло состояние их здоровья. В каждой палате с больными находился боец ГСЧС и медработник. Каждая палата проветривалась.

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Ранее мы сообщили о большом пожаре в двухэтажном здании на Броварском проспекте в Деснянском районе Киева. Он охватил несколько соседних зданий.