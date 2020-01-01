"Минера" моста Метро отправили на принудительное лечение

Угрожавшего в 2019 году взорвать мост в Киеве Алексея Белько отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Столичный Днепровский районный суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о применении принудительных мер медицинского характера в отношении гражданина, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

"Согласно результатам повторной судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на сегодня состояние мужчины не изменилось. Такое заключение сделали осматривавшие его врачи.

Поэтому, указали в прокуратуре, подозреваемый "требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с обычным наблюдением".

Напомним, мост Метро в Киеве был перекрыт 18 сентября 2019 года из-за мужчины, который угрожал взорвать сооружение. Неизвестный приехал на мост на автомобиле. При этом он сбил из ружья дрон полицейских. Позже мужчина сдался силовикам. Террористом оказался Алексей Белько. После задержания его поместили в психиатрическое учреждение.

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