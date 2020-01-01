В центре Киева горел ресторан грузинской кухни

Пожар возник недалеко от станции метро "Почтовая площадь", в помещении грузинского ресторана "Алаверды".

В центре Киева горел ресторан "Алаверды" Головне управління ДСНС України у м.Києві

В Киеве на Подоле на улице Сагайдачного, 10 в ресторане грузинской кухни "Алаверды" в понедельник вечером начался пожар в расположенном в здании ресторане. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает пресс-служба столичного управления ГСЧС.

"Сообщении о возгорании поступило в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве в 20.22", - уточняют спасатели.

Прибывшие на место спасатели установили, что возгорание возникло в вытяжном шкафу заведения с последующим распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытия между первым и вторым этажом.

Уже в 21.33 пожар был локализован на площади 35 кв. метров, а в 21.39 ликвидирован полностью.

На месте происшествия работали пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.

Ранее в столице Украины пожар возник в Киевской городской клинической больнице №1 на Харьковском шоссе, 121 в Дарницком районе.

До этого в Киеве вспыхнул пожар в доме престарелых. Пришлось эвакуировать 80 человек.

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