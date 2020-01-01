В Киеве произошел резкий рост новых случаев COVID

Болеют более 45 тысяч киевлян.

В Киеве вчера, 15 марта, выявили 999 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Это примерно на 700 случаев заражения больше, чем за предыдущие сутки.

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Среди заразившихся вчера: 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 59 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+205), Днепровском (+186) и Деснянском (+131) районах.

Состояние здоровья 100 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 147 710 случаев коронавируса. Выздоровели 99 589 человек (408 – за минувшие сутки), а 2 936 – умерли (19 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 45 185 человек.

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Ранее сообщалось, что с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 16 марта 2021 года было подтверждено 1 477 190 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 232 209 человек, а 28 697 - умерли.