В Киеве до конца лета частично перекрыли проспект: Детали

Движение ограничено на проспекте Степана Бандеры.

В Киеве с 16 марта частично закрыт для проезда проспект Бандеры, расположенный в границах Оболонского и Подольского районов.

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Об этом сообщает в Facebook Киевавтодор.

По данным коммунальщиков, движение, предположительно, останется ограниченным до 31 августа 2021 года. На проспекте ремонтируют дорогу.

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Отмечено, что начался новый этап капитального ремонта. Работы будут проводиться на отрезке от ул. Телиги до просп. Оболонского по направлению к станции метро Почайна. В ближайшие недели будут ремонтировать участок от ул. Телиги до железнодорожной станции Зенит.

Основные ремонтные работы на проспекте Бандеры планируется закончить до конца августа.

Во время работ движение транспорта будет ограничено частично, - отметил Киевавтодор.

Также добавим, что с 27 февраля в Киеве ограничили проезд в районе Индустриального путепровода. Его должны открыть 31 мая.

Проспект Бандеры перекрыли facebook.com/kievavtodor

Напомним, ранее мы писали, что в метро Киева из-за карантина снова образовалась большая очередь.

