В Киеве у Рады призывали запретить меховые фермы и травлю животных

Зоозащитники требовали поддержать законодательно проекты гуманного отношения к животным.

В Киеве прошел митинг в защиту животных facebook.com/UAnimals.official

В Киеве 16 марта у стен парламента собрались на акцию любители животных, чтобы попросить о поддержке гуманных инициатив.

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Об этом стало известно из сообщения в Facebook сообщества UAnimals.

Активисты призвали нардепов принять зоозащитные законопроекты, отметив, что они уже переданы в ВР и находятся на рассмотрении. В частности, главу Рады Дмитрия Разумкова просили внести в повестку дня проекты законов №№:

2360 - о запрете работы меховых ферм на территории Украины;

2232 - о запрете притравочных станций в Украине;

2351 - об усилении ответственности за жестокое обращение и контрабанду животных, о запрете фотосессий и попрошайничества с использованием питомцев. Также этот закон должен запретить отстреливать или другим способом убивать бездомных животных для урегулирования их численности, замуровывать в подвалах котов и оставлять животных в авто при температуре выше +20 или ниже -5 градусов.

Напомним, ранее мы также писали, что в Киеве заработала горячая линия помощи родителям.

