Киев в "красной" зоне: Что будет с поездами

Ранее пассажирские поезда перестали ездить в краснокарантинные регионы на западе страны.

Киев может временно остаться без железнодорожного сообщения из-за введения локдауна. Однако окончательное решение по данном вопросу пока не принято. Об этом пишет “Сегодня“ со ссылкой на комментарий “Укрзализныци“.

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Накануне городские власти Киева решили ввести “красный“ уровень карантина. Локдаун продлится три недели – с 20 марта по 9 апреля. Ранее “Укрзализныця“ уже прекращала регулярные пассажирские перевозки в регионы, где введен максимальный карантин. Однако по Киеву такого решения пока нет.

“Этот вопрос сейчас анализируют и изучают наши специалисты. Как только решение будет принято, мы сообщим об этом. А также в деталях расскажем, какие ограничения будут вводиться“, – сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

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При этом еще вчера на Фейсбук-странице “Укрзализныци“ появилось сообщение, что поезда продолжат ездить в Киев и Львов, поскольку решение о жестком карантине принималось на местном, а не центральном уровне.

“Запрет высадки и посадки возможен только при специальном указании Минздрава, тогда как Львовская и Киевская области по состоянию на 18 марта остаются в оранжевой зоне“, - говорится в том сообщении.

Напомним, в начале марта поезда перестали ездить в “красное“ Закарпатье. До этого были приостановлены перевозки на Буковину и Житомирщину. Самым первым же в этом списке стал Прикарпатский регион. Все они попали в красную зону карантина.