От коронавируса погибло больше 3 тысяч киевлян
За минувшие сутки в Киев подтвердили 1070 новых случаев заражения коронавирусом. В целом с начала эпидемии – 152 203 случаев. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.
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В числе новых заболевших:
- 608 женщин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 400 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 41 девочка от 3 дней до 17 лет и 21 мальчик от 2 до 17 лет.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском (191), Дарницком (177) и Оболонском (143) районах Киева.
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В течение минувших суток в больницу положили 126 киевлян, зафиксировано 19 летальных случаев от вируса (всего 3 034). Признаны выздоровевшими 541 человек (всего 101 345).
Напомним, суточный прирост COVID в Украине держится выше 15 тысяч. За сутки в Украине обнаружили на несколько сотен меньше заболевших коронавирусом, чем днем ранее.