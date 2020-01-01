В Киеве остановят общественный транспорт: Решение госкомиссии
С 23 марта Киев официально войдет в красную зону карантина. Такое решение в субботу приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Аналогичное решение принято по Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
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До сих пор по решению госкомиссии в “красной“ зоне находились четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
Следует подчеркнуть, что ранее анонсированные и вступившие сегодня в силу дополнительные карантинные ограничения в Киеве вводились на уровне города. В целом список ограничений примерно тот же, но дополнительно вводится запрет на работу общественного транспорта.
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Так, согласно сообщению Минздрава, в Киеве с 23 марта будут запрещены:
- работа заведений общепита (разрешено работать на вынос и доставку) и культуры;
- массовые спортивные и другие мероприятия;
- работа спортзалов, фитнес-клубов, бассейнов;
- работа непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных заведений и младших классов;
- регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки (кроме транзитных перевозок).
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В Минздраве отдельно уточнили, что перевозка пассажиров разрешена только в четырех случаях:
- легковыми автомобилями в количестве не более 5 человек с учетом водителя, но без учета детей,
- служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества сидячих мест при условии информирования Нацполиции о маршруте,
- специальные железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Мининфраструктуры,
- специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.
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Таким образом, в теории под запрет подпадают не только маршрутки, трамваи и троллейбусы, но также метро и железнодорожные перевозки. Однако на практике по Киеву могут сделать исключение.
Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве заработали жесткие карантинные ограничения. Однако их вводили городские власти, и запрет транспорта не был предусмотрен.