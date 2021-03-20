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В Киеве прошел марш ковидоскептиков

Комментариев: 8
Участники акции в костюмах Ку-клукс-клана призывают не верить в реальность угрозы коронавируса и протестуют против карантинных ограничений и вакцинации.
Марш ковидоскептиков в Киеве
Марш ковидоскептиков в Киеве
kiev.strana.ua

На Михайловской площади в Киеве в субботу, 20 марта, проходит акция противников карантина, которые призывают не верить в реальность пандемии коронавируса, сообщает издание Страна.

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Отмечается, что марк ковидоскептиков начался в 12:00 около университета имени Шевченко. В нем принимают участие несколько сотен человек. Участники акции выступают "за права человека, за жизнь без масок, за свободный выбор медицинского вмешательства, против лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры".

В качестве организаторов акции указаны организации Защита Здоровья Нации, Права человека и здоровье нации и Стоп Фейк Пандемия.

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Участники демонстрации прошли до Софиевской площади. Они провели "зомби-марш" и сжигали медицинские маски. В руках у некоторых участников были плакаты с надписями "Вакцина = геноцид народа", "Стоп вакцинации", "Имею право дышать кислородом" и другие.

При этом некоторые участники марша были одеты в костюмы заключенных нацистских концлагерей, защитные медицинские костюмы с белыми маскарадными масками и балахоны Ку-клукс-клана.

Также на улицах Киева заметили автомобиль черного цвета, из динамиков которого призывают не верить в коронавирус. COVID-скептики рассказывают, что вирус придумали политики для того, чтобы люди меньше контактировали между собой и были менее сплочены.

 

Напомним, сегодня сообщалось, что жертвами COVID-19 в Киеве стали более 3000 человек.

Также сообщалось, что из-за ухудшения эпидситуации с сегодняшнего дня в Киеве вводятся жесткие карантинные ограничения, которые продлятся до 9 апреля.

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Теги: Киев, акция, карантин, Коронавирус, Акция протеста, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Брюква_и_Клюква    20.03.2021, 20:21
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Истина, на мой взгляд, посередине. Конечно, Ковид есть, я знаю, сам переболел. Но его последствия для индивидуума и общества сильно преувеличены.
Жеральд    20.03.2021, 19:42
Оценка:  -2
Жеральд
Ще є хворі на серце,ще є хворі на тиск...смертність разом набагато вища,аніж від ковіду...чому не рятують від онкології,від серця,гіпертоніків?
Жеральд    20.03.2021, 19:40
Оценка:  -2
Жеральд
Від онкології вмирають набагато більше,чим від ковіду...Чому від онкології не рятують ТАК ,як від ковіду надягають намордники?
Ivanez    20.03.2021, 17:48
Оценка:  -2
Ivanez
Вообще без мозгов
vicinq    20.03.2021, 16:39
Оценка:  -3
vicinq
Еб..аты оторваны от реальных вещей. В любую больницу зайдите на экскурсию посмотрите идиоты что там реально люди умирают от КОВИда а этим все заговор всемирный..
БРОКЕР_666    20.03.2021, 16:17
Оценка:  -3
БРОКЕР_666
природа планеты решила оздоровить преобладающий вид и убрать проблему перенаселения
ВосставшийИзБана    20.03.2021, 16:38
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Проблемы перенаселения нет.
Ivanez    20.03.2021, 16:58
Оценка:  -1
Ivanez
В Китай поедьте, поменяете мнение
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