В Киеве прошел марш ковидоскептиков

Участники акции в костюмах Ку-клукс-клана призывают не верить в реальность угрозы коронавируса и протестуют против карантинных ограничений и вакцинации.

На Михайловской площади в Киеве в субботу, 20 марта, проходит акция противников карантина, которые призывают не верить в реальность пандемии коронавируса, сообщает издание Страна.

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Отмечается, что марк ковидоскептиков начался в 12:00 около университета имени Шевченко. В нем принимают участие несколько сотен человек. Участники акции выступают "за права человека, за жизнь без масок, за свободный выбор медицинского вмешательства, против лжепандемии, всемирного концлагеря и медицинской диктатуры".

В качестве организаторов акции указаны организации Защита Здоровья Нации, Права человека и здоровье нации и Стоп Фейк Пандемия.

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Участники демонстрации прошли до Софиевской площади. Они провели "зомби-марш" и сжигали медицинские маски. В руках у некоторых участников были плакаты с надписями "Вакцина = геноцид народа", "Стоп вакцинации", "Имею право дышать кислородом" и другие.

При этом некоторые участники марша были одеты в костюмы заключенных нацистских концлагерей, защитные медицинские костюмы с белыми маскарадными масками и балахоны Ку-клукс-клана.

Также на улицах Киева заметили автомобиль черного цвета, из динамиков которого призывают не верить в коронавирус. COVID-скептики рассказывают, что вирус придумали политики для того, чтобы люди меньше контактировали между собой и были менее сплочены.

Напомним, сегодня сообщалось, что жертвами COVID-19 в Киеве стали более 3000 человек.

Также сообщалось, что из-за ухудшения эпидситуации с сегодняшнего дня в Киеве вводятся жесткие карантинные ограничения, которые продлятся до 9 апреля.