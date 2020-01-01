Шмыгаль анонсировал сотрудничество Берлина и Киева

Столицы Германии и Украины договорились о сотрудничестве в сфере транспорта, окружающей среды и образования.

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в рамках визита в Германию встретился с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером, с которым обсудил начало сотрудничества между столицами в сфере транспорта, окружающей среды и образования. Об этом в Теlegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Берлин имеет уникальный опыт по созданию и развитию современной инфраструктуры.

"Мы готовы к сотрудничеству и по другим направлениям - здравоохранение, городской транспорт, охрана окружающей среды, культура, молодежь, спорт и другие. Берлин уникальный опыт по объединению города и дальнейшего создания и развития современной инфраструктуры. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Берлином Киев станет еще более современным и комфортным городом", - отметил Шмыгаль.

Также речь шла о сотрудничестве в сфере науки и образования.

Со своей стороны, Михаэль Мюллер поддержал предложение укрепления отношений в образовательной сфере. Правящий бургомистр Берлина отметил, что одним из шагов в этом направлении может стать налаживание партнерских отношений между украинскими и немецкими школами для проведения обмена студентами и школьниками.

Как сообщалось, Шмыгаль сейчас находится с визитом в Германии. Вчера он обсудил евроинтеграционные стремления Украины с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель открыла украинско-немецкий бизнес-форум. Сама канцлер не смогла принять участие в форуме и выступила по видеосвязи. Обращение также записал Зеленский.

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