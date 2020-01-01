Шмыгаль анонсировал сотрудничество Берлина и Киева
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль в рамках визита в Германию встретился с правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером, с которым обсудил начало сотрудничества между столицами в сфере транспорта, окружающей среды и образования. Об этом в Теlegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, Берлин имеет уникальный опыт по созданию и развитию современной инфраструктуры.
"Мы готовы к сотрудничеству и по другим направлениям - здравоохранение, городской транспорт, охрана окружающей среды, культура, молодежь, спорт и другие. Берлин уникальный опыт по объединению города и дальнейшего создания и развития современной инфраструктуры. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Берлином Киев станет еще более современным и комфортным городом", - отметил Шмыгаль.
Также речь шла о сотрудничестве в сфере науки и образования.
Со своей стороны, Михаэль Мюллер поддержал предложение укрепления отношений в образовательной сфере. Правящий бургомистр Берлина отметил, что одним из шагов в этом направлении может стать налаживание партнерских отношений между украинскими и немецкими школами для проведения обмена студентами и школьниками.
Как сообщалось, Шмыгаль сейчас находится с визитом в Германии. Вчера он обсудил евроинтеграционные стремления Украины с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель открыла украинско-немецкий бизнес-форум. Сама канцлер не смогла принять участие в форуме и выступила по видеосвязи. Обращение также записал Зеленский.
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