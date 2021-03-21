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В центре Киева голый мужчина прыгнул в подземный переход

Комментариев: 2
Неизвестный подошел к подземному входу в торговый центр, но воспользовался не сходами, а просто прыгнул вниз.

На столичном Крещатике утром в субботу, 20 марта, был замечен голый мужчина, который после недолгой прогулки прыгнул ко входу в подземный ТЦ Метроград. Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный.

Мужчина упал на решетки у входа в торговый центр. К нему обратился прохожий, который, вероятно, позвал на помощь.

Внимание, видео 18+!

Как сообщалось, ранее также в столице по проезжей части одной из улиц шел голый мужчина, мешая проезду автомобилей. Один из водителей резко отреагировал на это.

Кроме того, голый мужчина попал на видео в Ужгороде. Он просто шел по тротуару вдоль проезжей части. 

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Теги: Киев, видео, голые, прыжок, торговый центр, подземный переход, голые мужчины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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oltim24    21.03.2021, 00:52
Оценка:  -2
oltim24
Супер! Всю эту шваль нужно уничтожать.
sebax    21.03.2021, 01:20
Оценка:  +1
sebax
Яку?
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