В центре Киева голый мужчина прыгнул в подземный переход

Неизвестный подошел к подземному входу в торговый центр, но воспользовался не сходами, а просто прыгнул вниз.

На столичном Крещатике утром в субботу, 20 марта, был замечен голый мужчина, который после недолгой прогулки прыгнул ко входу в подземный ТЦ Метроград. Соответствующее видео опубликовал Киев Оперативный.

Мужчина упал на решетки у входа в торговый центр. К нему обратился прохожий, который, вероятно, позвал на помощь.

Внимание, видео 18+!

Как сообщалось, ранее также в столице по проезжей части одной из улиц шел голый мужчина, мешая проезду автомобилей. Один из водителей резко отреагировал на это.

Кроме того, голый мужчина попал на видео в Ужгороде. Он просто шел по тротуару вдоль проезжей части.

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