Полиция задержала одного участника акции под ОП

Мужчина задержан по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы, информировали в столичной полиции.

В центре Киева задержан один из участников акции в поддержку активиста Сергея Стерненко, которая прошла вечером в субботу, 20 марта, у Офиса президента. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

"За совершение противоправных действий во время митинга правоохранители задержали одного из самых агрессивных участников. Это - уроженец Винницкой области, 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности", - указано в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель задержан по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Задержанный участник акции под ОП. Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данным PavlovskyNews, задержанным является ветеран 93 ОМБр и сооснователь издательства Дом Химер Влад Сорд (Владислав Стафийчук). Указано, что он похож на мужчину, который разбил стекла в двери здания ОП во время беспорядков.

В связи с задержанием под Печерским управлением полиции произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Протестующие пытались помешать вывезти Сорда из управления в СИЗО.

Напомним, накануне у Офиса президента прошла масштабная акция протеста. Ее участники обстреляли здание из пиротехники. При этом они выдвинули требования, среди которых - освобождение активистов и отставка генпрокурора и главы МВД.

На это замглавы МВС Антон Геращенко заявил, что причастные к беспорядкам у ОП "будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла".

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