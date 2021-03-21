Беспорядки под ОП: задержанному участнику предъявили подозрение

Его подозревают в хулиганстве.

Правоохранители предъявили обвинение мужчине, которого вчера, 20 марта, задержали после беспорядков под Офисом президента в Киеве. Его подозревают в повреждении здания ОП. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читай также: Приговор Стерненко: Под зданием суда жгут шины и рвутся взрывпакеты

По его словам, задержанному участнику беспорядков предъявили подозрение в хулиганстве. Следствие считает, что это он бил стекла на дверях Офиса президента.

“Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео“, - написал Геращенко.

Читай также: Адвокаты осужденного Стерненко заявили об угрозе его жизни в СИЗО

Напомним, 20 марта под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку экс-лидер одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Митингующие бросали в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери здания. Правоохранители задержали одного из участников акции.

Ранее адвокат Маси Найем заявил, что, по его мнению, Сергей Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным.