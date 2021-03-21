Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Беспорядки под ОП: задержанному участнику предъявили подозрение

Комментариев: 4
Его подозревают в хулиганстве.
Подозреваемый в преступлении
Подозреваемый в преступлении
Скриншот

Правоохранители предъявили обвинение мужчине, которого вчера, 20 марта, задержали после беспорядков под Офисом президента в Киеве. Его подозревают в повреждении здания ОП. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Читай также: Приговор Стерненко: Под зданием суда жгут шины и рвутся взрывпакеты

По его словам, задержанному участнику беспорядков предъявили подозрение в хулиганстве. Следствие считает, что это он бил стекла на дверях Офиса президента.

“Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео“, - написал Геращенко.

Читай также: Адвокаты осужденного Стерненко заявили об угрозе его жизни в СИЗО

Напомним, 20 марта под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку экс-лидер одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Митингующие бросали в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери здания. Правоохранители задержали одного из участников акции.

Ранее адвокат Маси Найем заявил, что, по его мнению, Сергей Стерненко не будет просить о помиловании, так как не считает себя виновным.

Поделись:
Теги: Киев, Офис президента, акция протеста, беспорядки, Сергей Стерненко, хулиганство, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Потому_что    21.03.2021, 12:25
Оценка:  +1
Потому_что
Это были активисты? стыдно...я увидел хулиганов беспредельщиков, вас с таким подходом в Европу не пустят. Хотя у меня проблеснула мысль, что это театральное действие спланировано именно для этого?
justices    21.03.2021, 12:04
Оценка:  0
justices
А счета за комуналку это как?
Vixerunt    21.03.2021, 13:37
Оценка:  +1
Vixerunt
нормально, ты лучше за уровнем воды в крыму следи, а то смыть в унитазе скоро не чем будет.
иваносранковец    21.03.2021, 11:03
Оценка:  +2
иваносранковец
Антоха, ты же совсем недавно этих дебилов называл гордым словом "активисты"?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь