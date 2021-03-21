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В Киеве девушка упала с 35-го этажа

Комментариев: 2
Она погибла на месте.
Место происшествия
Место происшествия
t.me/dtpkievua/

Вчера, 20, марта, в Киеве девушка упала с 35-го этажа Жилого комплекса “Мега Сити“ на Харьковском шоссе. Она погибла на месте, сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

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Удар при падении был таким сильным, что тело пробило крышу пристройки дома. Смерть наступила мгновенно.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и эксперты. Причину этой трагедии устанавливает следствие.

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В марте это уже не первый случай, когда в столице люди погибают, упав с высоты. Иногда падают дети.

Напомним, 9 марта на бульваре Кольцова с 18-го этажа жилого дома упала 14-летняя девочка. От полученных травм она погибла на месте.

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Теги: Киев, девушка, падение, столица
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Комментариев (2)
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justices    21.03.2021, 11:59
Оценка:  -2
justices
Шо, за комуналку счет увидела?
Drabich_    21.03.2021, 15:09
Оценка:  -1
Drabich_
узнала про начала локдауна
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