В Киеве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

Болеют более 48 тысяч жителей столицы.

В Киеве вчера, 20 марта, подтвердили 434 новых случая COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Из-за осложнений, вызванных вирусом, 28 человек умерли.

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Среди заразившихся вчера: 264 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 152 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет, а также 18 детей в возрасте от 5 дней до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком (+91), Деснянском (+89) и Оболонском (+86) районах.

Состояние здоровья 42 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 152 637 случаев коронавируса. Выздоровели 101 452 человека (107 – за минувшие сутки), а 3 062 – умерли (28 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 48 123 человека.

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Чаще всего коронавирусом заражаются жители Дарницкого и Деснянского районов, а реже всего – Печерского района.

Напомним, что вчера, 20 марта, в Украине подтвердили 11 145 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 4 838 человек. Больше всего новых случаев заражений зафиксировали во Львовской, Харьковской, Житомирской, Днепропетровской и Хмельницкой областях.