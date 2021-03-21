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В Киеве на детской площадке задержали извращенца

Комментариев: 3
Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Святошинском районе Киева полицейские задержали местного жителя, уроженца Узбекистана, 1988 г.р., который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, фигурант 20 марта на детской площадке по ул. Червонозаводской демонстрировал свой половой орган девочке, катающейся на качелях. Его задержали прибывшие на место происшествия патрульные полицейские.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 УК Украины. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

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Ранее в Киеве правоохранители задержали заместителя директора школы по хозяйственной работе, которого подозревают в развращении 10-летней девочки. Он в подъезде дома силой затолкнул девочку в лифт и совершил развратные действия.

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Теги: Киев, полицейские, девочка, уголовное производство, извращенец
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Комментариев (3)
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kalkutta    21.03.2021, 19:45
Оценка:  0
kalkutta
Якось сами пригадлися слова з однієї поэми - "Судьбою не был он балуем. И про него сказал бы я судьба его снабдила х.... ума не давши ни х...!" Вибачте за мову оригіналу і перефразовку але інакше як російським матом писати про таких телепней не виходить!
Потому_что    21.03.2021, 16:35
Оценка:  +1
Потому_что
Дожились, чурки нашим детям органы показывают.
ИИИИИИИИИИ    21.03.2021, 17:29
Оценка:  +1
ИИИИИИИИИИ
у меня вопрос - какого х...удожника этот извращуга косорылый делает в Украине?
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