В Киеве на детской площадке задержали извращенца

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Святошинском районе Киева полицейские задержали местного жителя, уроженца Узбекистана, 1988 г.р., который совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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По версии досудебного следствия, фигурант 20 марта на детской площадке по ул. Червонозаводской демонстрировал свой половой орган девочке, катающейся на качелях. Его задержали прибывшие на место происшествия патрульные полицейские.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 УК Украины. Она предусматривает до 8 лет лишения свободы. Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается.

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Ранее в Киеве правоохранители задержали заместителя директора школы по хозяйственной работе, которого подозревают в развращении 10-летней девочки. Он в подъезде дома силой затолкнул девочку в лифт и совершил развратные действия.