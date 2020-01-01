Под Киевом в "реабилитационном центре" пытали людей

В "учреждении" по неизвестным причинам незаконно удерживали десятки людей, большинство из которых не страдали зависимостями.

В селе Петропавловская Борщаговка под Киевом группа лиц незаконно удерживала людей якобы в реабилитационном центре. Об этом сообщает полиция Киевской области в воскресенье, 21 марта.

"В так называемом "реабилитационном центре" незаконно содержалось по неизвестным причинам несколько десятков человек, большинство из которых не страдают ни алкогольной, ни наркозависимостью. Эти лица содержались в суровых условиях, с металлическими решетками на окнах, пострадавшим категорически запрещалось выходить на улицу. Жители "центра" подвергались пыткам", - сказано в сообщении.

Накануне правоохранителям поступило сообщение о том, что в городе Ирпень возле одной из многоэтажек трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Полиция установила местонахождение машины, на которой похитили потерпевшего. По этому адресу был расположен один из "реабилитационных центров" в селе Петропавловская Борщаговка. Это "заведение" не имеет разрешительной документации на ведение любой медицинской практики.

К совершению указанного преступления причастны шесть человек, пятеро из которых задержаны. Они заключали договоры с родственниками наркозависимых, получали большие деньги за их лечение, а на самом деле лечения не совершали, а совершали пытки над людьми.

Теперь правоохранители разыскивают шестого фигуранта и устанавливают других лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Открыто уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что ранее в Киеве банда похитила и пытала иностранца. Злоумышленники получили от пострадавшего $40 тысяч и стали вымогать у него уже $100 тысяч.

Также сообщалось, что в Черкасской области полицейских отстранили из-за заявления о пытках. Днем ранее мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству.

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