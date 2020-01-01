В Киеве прошла акция в поддержку белорусов
На Майдане Независимости в Киеве члены белорусской общины и украинцы провели в акцию солидарности с белорусским народом по случаю Дня свободы. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 21 марта.
По информации агентства, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Они держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги и другую символику Белорусской народной республики.
Как заявили активисты, День воли является одним из важных праздников для белорусов, так как более ста лет назад была провозглашена независимость БНР.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла акция в поддержку белорусов
Напомним, что ранее формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что присмотрел себе преемников. Он назвал имена двух "крепких кандидатов" из своей команды - генерала и губернатора - которые "знают цену этой стране".
В Беларуси уже почти 300 политзаключенных
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet