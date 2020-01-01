В центре столицы собрались несколько десятков человек и бело-красно-белыми флагами - среди них как украинцы, так и белорусы.

На Майдане Независимости в Киеве члены белорусской общины и украинцы провели в акцию солидарности с белорусским народом по случаю Дня свободы. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 21 марта.

По информации агентства, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Они держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги и другую символику Белорусской народной республики.

Как заявили активисты, День воли является одним из важных праздников для белорусов, так как более ста лет назад была провозглашена независимость БНР.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошла акция в поддержку белорусов

Напомним, что ранее формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что присмотрел себе преемников. Он назвал имена двух "крепких кандидатов" из своей команды - генерала и губернатора - которые "знают цену этой стране".

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