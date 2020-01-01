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В Киеве прошла акция в поддержку белорусов

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В центре столицы собрались несколько десятков человек и бело-красно-белыми флагами - среди них как украинцы, так и белорусы.
В центре Киева прошла акция солидарности с белорусами
В центре Киева прошла акция солидарности с белорусами
Укринформ

На Майдане Независимости в Киеве члены белорусской общины и украинцы провели в акцию солидарности с белорусским народом по случаю Дня свободы. Об этом сообщает Укринформ в воскресенье, 21 марта.

По информации агентства, в мероприятии приняли участие несколько десятков человек. Они держали белорусские национальные бело-красно-белые флаги и другую символику Белорусской народной республики.

Как заявили активисты, День воли является одним из важных праздников для белорусов, так как более ста лет назад была провозглашена независимость БНР.

 

 

Напомним, что ранее формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что присмотрел себе преемников. Он назвал имена двух "крепких кандидатов" из своей команды - генерала и губернатора - которые "знают цену этой стране".

В Беларуси уже почти 300 политзаключенных

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Теги: Украина, Киев, Беларусь, протесты, украинцы, протест, акция, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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