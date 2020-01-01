Почти 500 киевлян за сутки выздоровели от СOVID

Болеют более 47 тысяч жителей столицы.

В Киеве вчера, 21 марта, подтвердили 349 новых случаев COVID-19, сообщил мэр Виталий Кличко. Выздоровели 492 человека.

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Среди заразившихся вчера: 199 женщин в возрасте от 19 до 90 лет, 131 мужчина в возрасте от 18 до 83 лет, а также 19 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Больше всего новых случаев заражения выявили в Днепровском (+119), Шевченковском (+50) и Оболонском (+41) районах.

Состояние здоровья 42 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

С начала пандемии в Киеве уже подтверждено 152 986 случаев коронавируса. Выздоровели 101 944 человека (492 – за минувшие сутки), а 3 082 – умерли (20 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 47 960 человек.

Чаще всего коронавирусом заражаются жители Дарницкого и Деснянского районов, а реже всего – Печерского района.

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Напомним, что вчера, 21 марта, в Украине подтвердили 7 893 новых случая COVID-19. Госпитализировали 3 026 человек. Больше всего новых случаев заражений зафиксировали во Львовской, Одесской, Житомирской, Киевской и Винницкой областях.