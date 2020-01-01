Происходящее было заснято на видео.

В Киеве рыбак спас мальчика удочкой: Ребенка унесло на льдине Кадр из видео

В Киеве рыбак спас мальчика с помощью удочки. Ребенка унесло на льдине далеко от берега. Об этом мужчина сообщил сам на своей странице в Facebook.

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Так, по имеющимся данным, инцидент произошел 21 марта на реке Десенка. Двое мужчин занимались там рыбалкой, снимая процесс для своего YouTube-канала. Рыбаки фиксировали эксперименты с приманками и улов.

Когда рыбаки-блогеры уже собирались ехать домой, к ним подошел еще один мужчина и спросил, нет ли у них лодки, чтобы спасти ребенка, который застрял на льдине.

В своем сообщении рыбак объяснил, что мальчика унесло от берега примерно на 20 метров. Глубина водоема составляет 10-15 метров.

“Хватаю спиннинг у Сергея, он у него крепкий, бросаю малому шнур…Малый схватился за шнур, и я тихонько вывел его к берегу вместе с льдиной. Руки у меня дрожат, а малый с другом пошли домой. Рыбалка удалась“, – написал мужчина.

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В Сети также было опубликовано видео происходящего. При его просмотре можно заметить, как рыбак с помощью удочки притянул льдину, затем ребенку помогли стать на берег, где он оказался в безопасности.

Рыбак отметил, что у него это первый подобный случай с детьми за последние 6 лет.

Ранее сообщалось, что на Киевщине 6 рыбаков откололись на льдине. Спасать их пришлось сотрудникам ГСЧС.