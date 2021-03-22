В Киеве ФОПы протестуют против кассовых аппаратов и локдауна

Организаторы акции ждут большое количество участников.

В Киеве сегодня утром, 22 марта, началась акция протеста предпринимателей. Они требуют не водить кассовые аппараты и отменить усиление карантина, сообщает “Сегодня“.

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Организаторы акции рассчитывают, что в ней примут участие около 10 тысяч человек. На момент написания этой новости на Майдане собралось около 400 митингующих.

Позднее митингующие планируют пойти к зданию Кабинета министров, чтобы устроить там акцию протеста.

Напомним, народные депутаты Верховной рады в первом чтении поддержали законопроект №4439-д, который предусматривает введение отсрочки до 1 января 2022 года обязательного использования кассовых аппаратов физическими лицами-предпринимателями, являющимися плательщиками единого налога первой-четвертой группы.

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Также напомним, что в Киеве с 20 марта из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом усилен карантин. Сам город сейчас входит в “красную“ зону карантина.

Ранее стало известно, что полиция предъявила подозрение в хулиганских действиях мужчине, которого задержали во время беспорядков возле Офиса Президента.