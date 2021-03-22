Ограничения будут действовать в пиковые часы нагрузки.

В метро Киева будут ограничивать количество пассажиров. Данная мера будет реализована из-за усиленного карантина, который продлится в столице до 9 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Бондаренко, передает Telegram-канал “Корона Киев“.

Читай также: Восемь регионов Украины вошли в “красную“ зону карантина

По словам политика, ограничения на перевозки в метрополитене будут действовать в пиковые часы. Они будут касаться входа в станции, и помогут избежать массового скопления людей в вестибюле и подвижном составе.

В сообщении также уточняется, что если в утренние или вечерние часы пик будет слишком много людей, часть дверей в вестибюли станций будут закрывать. Соответственно таким образом будет минимизироваться поток людей.

Читай также: COVID: Во Львове нехватка врачей, позвали медиков со всей страны

Чиновник отметил, что наземный общественный транспорт из-за усиленного карантина будет работать в половину своей нагрузки.

Ранее сообщалось, что в COVID-больницах Николаева пациентов уже размещают в коридорах.