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В метро Киева будут ограничивать количество пассажиров

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Ограничения будут действовать в пиковые часы нагрузки.
В метро Киева будут ограничивать количество пассажиров
В метро Киева будут ограничивать количество пассажиров
Корона Киев / Telegram

В метро Киева будут ограничивать количество пассажиров. Данная мера будет реализована из-за усиленного карантина, который продлится в столице до 9 апреля. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Бондаренко, передает Telegram-канал “Корона Киев“.

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По словам политика, ограничения на перевозки в метрополитене будут действовать в пиковые часы. Они будут касаться входа в станции, и помогут избежать массового скопления людей в вестибюле и подвижном составе.

В сообщении также уточняется, что если в утренние или вечерние часы пик будет слишком много людей, часть дверей в вестибюли станций будут закрывать. Соответственно таким образом будет минимизироваться поток людей.

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Чиновник отметил, что наземный общественный транспорт из-за усиленного карантина будет работать в половину своей нагрузки.

Ранее сообщалось, что в COVID-больницах Николаева пациентов уже размещают в коридорах.  

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Теги: метро, транспорт, коронавирус, карантин, Киев, COVID-19
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Комментариев (1)
My_name_is_Alien    22.03.2021, 12:53
Оценка:  0
My_name_is_Alien
шо вы блять пишете? статьей ранее написали что с завтрашнего дня не будет ездить транспорт а теперь пишете что будет! затвра красная зона в киеве!
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