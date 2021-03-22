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"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве

Комментариев: 3
Не все киевляне спешат придерживаться новых карантинных ограничений.
"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве
"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве
Политика Страны

Согласно ужесточенному карантину, общественный транспорт столицы должен работать с заполненностью не больше 50% мест для сидения. На практике данное ограничение соблюдается не всегда. Об этом сообщает телеграм-канал Политика Страны. 

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Согласно сообщению, большинство пассажиров соблюдают масочный режим. При этом киевляне часто игнорируют социальную дистанцию. 

Важно: С 23 марта движение общественного транспорта может остановиться в соответствии с ограничениями красной зоны

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“На практике столичные маршрутки переполнены людьми, никаких замечаний от водителей нет. Та же ситуация и в метро“, - говорится в сообщении.

"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве
Политика Страны

"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве
Политика Страны

Ограничения при красном уровне опасности
Ограничения при красном уровне опасности
МОЗ

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Теги: Киев, карантин, метро, маршрутка
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Комментариев (3)
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lusyika    22.03.2021, 14:56
Оценка:  +1
lusyika
Кожен день їду на роботу і з роботи - Дружби народів-Академмістечко - переповненого метро НЕМАЄ!!! Не брешіть!!!!!
lusyika    22.03.2021, 14:56
Оценка:  +1
lusyika
Кожен день їду на роботу і з роботи - Дружби народів-Академмістечко - переповненого метро НЕМАЄ!!! Не брешіть!!!!!
Vixerunt    22.03.2021, 14:37
Оценка:  +5
Vixerunt
а какие могут быть замечания; не хочешь не едь, сиди дома без денег и без работы.
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