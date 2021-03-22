Не все киевляне спешат придерживаться новых карантинных ограничений.

"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве Политика Страны

Согласно ужесточенному карантину, общественный транспорт столицы должен работать с заполненностью не больше 50% мест для сидения. На практике данное ограничение соблюдается не всегда. Об этом сообщает телеграм-канал Политика Страны.

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Согласно сообщению, большинство пассажиров соблюдают масочный режим. При этом киевляне часто игнорируют социальную дистанцию.

Важно: С 23 марта движение общественного транспорта может остановиться в соответствии с ограничениями красной зоны

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“На практике столичные маршрутки переполнены людьми, никаких замечаний от водителей нет. Та же ситуация и в метро“, - говорится в сообщении.

"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве Политика Страны

"Переполненные маршрутки и метро": Как проходит карантин в Киеве Политика Страны