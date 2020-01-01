В Киеве на дистанционку переходят министерства и органы власти

Причина – усиление карантинных ограничений.

Министерствам и другим органам исполнительной власти, расположенным в Киеве, рекомендуется на время усиленного карантина перевести как можно больше работников на дистанционный режим работы. Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Соответствующее протокольное поручение приняли сегодня на внеочередном заседании правительства.

Напомним, что с 23 марта украинская столица из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом войдет в “красную“ зону карантина. Киевское метро закрывать не будут, но в пиковые часы ограничат количество пассажиров.

С начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 22 марта 2021 года было подтверждено 152 986 случаев коронавируса. Выздоровели 101 944 человека, а 3 082 – умерли. Продолжали болеть 47 960 человек.

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Ранее Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны. В “красную“ зону карантина вошли Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области, а также Киев.