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В Сети показали Офис президента после беспорядков

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20 марта возле ОП устроили акцию протеста сторонники Сергея Стерненко.
Здание Офиса президента
Здание Офиса президента
УНИАН

Здание Офиса президента, возле которого 20 марта сторонники экс-лидера одесского “Правого сектора“ Сергея Стерненко устроили акцию протеста, осталось без центральных дверей, но все еще сохранило надписи. Об этом сообщает “УНИАН“.

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Двери, которые участники акции запачкали краской и оставили с разбитыми стеклами, сняли работники коммунальных служб.

На стенах здания по-прежнему видны следы краски и надписи, но исчезло изображение свастики, оставленное активистами на фасаде. Его по собственной инициативе затер киевлянин Николай Давидюк.

“Как уже шутили, неплохая картина вышла на Банковой с точки зрения современного искусства. Но один логотипчик там точно мешал. Теперь его там нет“, - написал Давидюк в Facebook.

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Напомним, 20 марта под Офисом президента в Киеве произошли беспорядки на акции в поддержку Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам лишения свободы. Митингующие бросали в Офис президента петарды, подожгли табличку, а также повредили двери.

Ранее стало известно, что правоохранители предъявили подозрение в хулиганстве мужчине, которого задержали после беспорядков у ОП.

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Теги: Офис президента, здание, акция протеста, Сергей Стерненко, краска
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