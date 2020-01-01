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Протесты в Киеве: Улица Грушевского перекрыта

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Движение ограничено в двух направлениях.
Протесты в Киеве: Улица Грушевского перекрыта
Протесты в Киеве: Улица Грушевского перекрыта
Патрульная полиция / Telegram

Участники акции протеста “SaveФОП“ перекрыли движение улицы Грушевского в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции столицы.

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В сообщении указывается, что движение на улице Грушевского было ограничено в двух направлениях, а именно от Петровской аллеи до улицы Шелковичная. Считалось, что это продлится ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт должен был ездить без ограничений.

Однако позже правоохранители сообщили, что участники протеста “SaveФОП“ перекрыли движение на улице Грушевского полностью.

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Также в полиции рассказали, что протестующие двигаются по Европейской площади по кругу.

“Избегайте поездок центральной частью города и улицами: Крещатик, Богдана Хмельницкого, Грушевского, Михайловская, Владимирский спуск“, – говорится в сообщении.

Фото протестов
Фото протестов
Патрульная полиция / Telegram

Ранее стало известно, что в Киеве сообщили о минировании здания у Верховной Рады.

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Теги: Киев, столица, протест, полиция, движение
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