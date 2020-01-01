Зачисление в 1 классы стартует с 12 апреля: Какие документы нужны

Прием документов продлится с 12 апреля по 31 мая.

Записать ребенка в школу можно с 12 апреля epa.eu

С 12 апреля в Киеве стартует прием документов на зачисление детей в первые классы школ. Об этом сообщает пресс-служба столичной госадминистрации.

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Отмечается, что приём документов будет происходить с учетом действующих карантинных ограничений.

Как сообщили в Офисе образовательного омбудсмена, для зачисления ребенка в школу один из родителей должен лично подать в учебное заведение документы согласно следующего списка:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя (одного из родителей или опекуна);

Читай также: В Украине отменили итоговую аттестацию в 4 и 9 классах копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность;

копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, удостоверяющий его личность; оригинал или копию медицинской справки по форме №086-1 / о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или родителей, если ребенок претендует на первоочередное зачисление в школу рядом с домом (если ребенок претендует на свободные места второй очереди, этот документ не требуется).

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Также по желанию родителей можно подать оригинал или копию заключения о комплексной психолого-педагогической оценке развития ребенка, если у него есть особые образовательные потребности.

Следует также отметить, что родители вправе подать документы на зачисление ребенка на свободные места в любое количество школ помимо той, что находится рядом с домом.

Прием документов продлится до 31 мая.

Напомним, украинцам гарантируют право первоочередного зачисления ребенка в ближайший детский сад. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Верховной Раде.