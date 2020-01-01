У ОП в Киеве готовится новый протест

Сторонники Стерненко обещают новые протесты.

На странице Сергея Стерненко в Facebook, приговоренного одесским судом к семи годам заключения, опубликована информация о намерении провести новую акцию в Киеве.

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В сообщении, в частности, говорится: “Друзья, Спасибо, что вы пришли в субботу. Только смелые могут сломать систему. Это была замечательная мирная акция - под Офисом Президента не было ни одного пострадавшего и ни одной схватки“.

Кроме того, сообщается и о задержанном активисте Владе Сорде, задержанному за погром ОП. Ветерану 93 ОМБр “помогают и внимательно следят“. Меру пресечения ему должны выбрать сегодня вечером. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, причастные к беспорядкам у ОП “будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитые стекла“.

Следующие акции планируется проводить у Офиса Президента, о дате пока не известно.

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Также в сообщении выдвигаются требования по освобождению Стерненко и “других политзаключенных“, отставки ряда топовых правоохранителей и рассмотрению на РНБО вопроса по Андрею Портнову.

Напомним, в Офисе оценили нанесенный ущерб зданию в 2 млн. гривен. Последствия погрома до сих пор не устранили.